الكاف تصدر قرارات في حق 3 منتخبات مُشاركة في الكان

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للكاف، بيانا رسميا، تعلن فيه إتخاذ قرارات ضد ثلاث منتخبات مشاركة في الكان2021. الذي يقام حاليا في الكاميرون.

كما أوضحت الكاف، بأن لجنة الإنضباط قررت إيقاف لاعب منتخب غانا بنجامين تيته لثلاث مباريات. بعد إعتدائه عن لاعب من الغابون بعد نهاية اللقاء بين المنتخبين.

في حين تقرر عدم إلغاء الطرد في حق اللاعب المالي، بلال توري والذي تعرض له خلال المواجهة الماضية أمام تونس. وجاء القرار الثالث ضد المنتخب الغابوني، بعد مخالفته لتعليمات الكاف، وتغييره للفندق. دون إذن من قسم السلامة والأمن للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

طالع أيضا:

واختلط الحابل بالنابل عقب نهاية مواجهة المنتخب الغاني أمام الغابون التي جرت سهرة الجمعة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب أحمدو أهيدجو عرفت نهاية مؤسفة بتشاجر عناصر المنتخبان.

وجعلت هاته الاشتباكات الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم يتدخل ويشهر البطاقة الحمراء بعد نهاية اللقاء في وجه لاعب المنتخب الغاني بينجامين تيتاه.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الثانية من المجموعة C انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. وتقدم أندريه أيو لغانا في الدقيقة الـ18 قبل أن يعدل للغابون جيم ألفينيا في الدقيقة الـ88.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس، بيانا توضيحيا بخصوص حادثة سيكازوي. الذي أدار مباراة تونس ومالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وأكد بيان الكاف أن الإتحاد الإفريقي يقوم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة. ليقوم بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة.