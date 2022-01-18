“الكاف” تصدم الجماهير و تقرّر بشأن مكان ملعب الجزائر وكوت ديفوار

كشف موفد النهار إلى دوالا الكاميرونية عن قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تغيير مكان مباراة الجزائر و منتخب كوت ديفوار.

وقال إنّ الكاف قرّرت عدم تحويل مكان ملعب المباراة المقبلة إلى ملعب آخر. حيث أكّد أن الموقعة ستلعب بـ “جابوما” رسميا رغم الانتقادات الكبيرة.

وبرّر الإتحاد الإفريقي “الكاف” أنه لا يستطيع تغيير المكان بحكم أن الوقت لا يسع لذلك. يذكر أن الصور الأخيرة للملعب تؤكد عدم جاهزيته و وصفه البعض بـ “المزرعة”.

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فجر موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية قنبلة من العيار الثقيل سهرة اليوم الإثنين قد تكون صادمة للجزائريين.

موفد النهار أكد أن تقنية الفيديو كانت مُعطلة في لقاء أمس الأحد الذي جمع الخضر بمنتخب غينيا الإستوائية.

وأضاف ذات المصدر، أن تعطل “الفار”، هو ما جعل الحكم لا يُراجع هدف يوسف بلايلي الذي رفضه بداعي التسلل.

وفي حال تأكد الخبر، فإن ذلك سيكون بمثابة الفضيحة الكبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.

وتلقى الناخب الوطني جمال بلماضي الإثنين أخبارا سارة قبل مواجهة كوت ديفوار المقررة يوم الخميس.

الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الإثنين بالملعب الملحق لجابوما بمدينة دوالا الكاميرونية عرفت اندماج متوسط الميدان راميز زروقي.

لاعب توينتي الهولندي غاب عن مباراتي الخضر أمام سيراليون وغينيا الإستوائية بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق عرفت حصة اليوم حضور المدافع المحوري جمال الدين بن العمري الذي غادر مواجهة غينيا الإستوائية بسبب الاصابة.