“الكاف” تصدم “الخضر” قبل مواجهة “نيجيريا” !!

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الغامبي “باكاري غاساما” لإدارة مباراة “الخضر” ضد “نيجيريا”.

ويُعتبر هذا التعيين غير منطقي بما أن غامبيا جزيرة داخل السنغال والآخيرة قد يكون منتخبها طرفا في نهائي “الكان”.

والأغرب من ذلك أن الإتحاد الإفريقي عين مُساعدين من السنغال كما أن غامبيا والسنغال ونيجيريا ينتمون لمنطقة إفريقيا “غرب أ”.

كما يُعتبر غاساما صاحب فضيحة “الفار” في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع “الوداد الرياضي المغربي” بالترجي الرياضي التونسي برادس.

كما أدار “غاساما” مباراة الجزائر ضد نيجيريا التي إنتهت بتفوق الأخير بثلاثية لهدف في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وكان “غاساما” قد أدار أيضا مباراة نيجيريا ضد مدغشقر في “الكان” الجارية حاليا وهي المباراة الوحيدة التي أدارها لحد الآن.