“الكاف” تصدم الساورة وترفض استقبال غانوا بوهران !

صدم اليوم الأربعاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فريق شبيبة الساورة، قبل مواجهة سبورتينغ غانوا الإيفواري.

حيث أبلغت “الكاف” نادي الجنوب برفضها برمجة المواجهة التي تدخل لحساب عودة الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بملعب ميلود هدفي بوهران.

كما أضافت “الكاف” أن الساورة مُطالبة بالاستقبال بملعب الرويبة أو ملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

وجاء قرار الكاف بسبب منع إجراء مباريات في الملاعب المعنية باحتضان كأس إفريقيا للمحليين 2023.