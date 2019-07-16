“الكاف” تصدم “السنغال” قبل نهائي “الكان” !!

صدم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “المنتخب السنغالي” قبل مواجهة “المنتخب الوطني الجزائري” في النهائي الإفريقي يوم الجمعة.

وحسب مصادر النهار فإن “الكاف” رفضت رفع عقوبة المدافع السنغالي “خاليدو كوليبالي” بمناسبة النهائي المقرر بملعب “القاهرة” الدولي.

ورفضت “الكاف” رفع الإنذار الثاني الذي تلقاه مدافع نابولي في مواجهة نصف النهائي التي خاضها أسود التيرانغا ضد تونس والذي إعتبره الإتحاد السنغالي بالظالم.

وجاء هذا الرفض بعد التدخل القوي لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي”.

وبهذا لن يُشارك “كوليبالي” بصفة رسمية ضد محاربي الصحراء وهو مايمنح زملاء محرز أفضلية نسبية.