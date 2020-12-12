الكاف تصدم المولودية وتُقرر إعادة مباراة بافلز!

تلقى نادي مولودية الجزائر، خلال الساعات الماضية، صدمة حقيقية، بعدما قررت الكاف، رسميا، إعادة مُباراته أمام بافلز البنيني.

وقرر الإتحاد الإفريقي، منح فُرصة جديدة لـ”الجواميس”، رغم أن هذا الأخير لم يكلف نفسه عناء السفر الى الجزائر الأسبوع الماضي.

وإعتبرت هيئة “المعاقب”، أحمد أحمد، بأن الفريق البنيني لم يكن قادرا على السفر للعاصمة، في قرار غير مفهوم بالمرة.

وكشف الموقع الرسمي للعميد، بأنها تلقت مُراسلة من الكونفيدرالية الإفريقية، للحصول على مُخطط الرحلات الى الجزائر.

وأكد إدارة الرئيس ألماس، بأن هذا الطلب كان الغرض منه السماح للوفد البنيني بالدخول للجزائر من خلال رحلة عبر الخطوط المغربية.

وأوضحت في نهاية المطاف، عدم إشارة المُراسلة لإعادة المُباراة خارج أرض الوطن.