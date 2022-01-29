الكاف تصدم شبيبة القبائل بقرار تأجيل مباراة روايال ليوبارد للمرة الرابعة!

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة العودة بين شبيبة القبائل و رويال ليوبارد إلى تاريخ 6 فيفري المقبل على الساعة 18:00 بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو للمرة الرابعة.

وغاب فريق روايال ليوبارد الإسواتيني أول أمس الخميس عن المباراة التي كانت مبرمجة امام شبيبة القبائل والتي حضرها الحكم الذي دوّن غياب المنافس.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه فريق شبيبة القبائل فوزه على البساط في ظل غياب المنافس الإسواتيني إلا أن الكاف تفاجئ الجميع بقرار تأجيل المباارة إلى تاريخ 6 فيفري المقبل.

وأبدى فريق شبيبة القبائل عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك، عن أسفه الشديد بعد الصمت الذي تتعامل به الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي لم تقم بأي ردة فعل للوقوف مع ممثل الكرة الجزائرية في المنافسة القارية.