الكاف تصدم منتخبات “الكان” في حال إصابة لاعبيهم بكورونا

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها غدا الأحد

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.

كما سيتم السماح بتبديل إضافي واحد لكل منتخب، في حال اللجوء للوقت الإضافي، في احدى مباريات هذه الدورة

وبخصوص عدوى كورونا، أكدت الكاف، منع أي لاعب مصاب بالعدوى، من المشاركة أو التواجد في الملعب.

وسيكون لزاما على أي فريق خوض مبارياته في هذا الكان، إذا توفر على 11 لاعبا متاح، ونتيجة تحاليله سلبية.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتبار أي منتخب لا يتوفر على الأقل على 11 لاعبا متاحا، خاسرا لمباراته بنتيجة 2-0.