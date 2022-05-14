“الكاف” تصر على لعب نهائي رابطة الأبطال بالمغرب

رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. طلب وزارة الشباب والرياضة المصرية. المتمثل في إحتضان مصر لنهائي رابطة الأبطال.

وأصدرت الكاف، الخميس الماضي، بيانا ورد فيه:” “تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية”.

كما جاء في البيان:” تشير الرسالة لطلب الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وأوضح الكاف:” “تقدّر “الكاف” ويتفهم تماماً شكاوى ومخاوف نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ونلتزم بمبادئ العدالة بين الجميع”.

كما أكدت الكاف، عن إلتزامها بقواعد الاتحادين الأفريقي والدولي التي لا تسمح بتغيير قوانين المنافسة بمجرد انطلاقها.

كما أشار ذات البيان لأعلى هيئة كروية في إفريقيا، أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا شروط إستظافة نهائي المنافسة.

وختم الكاف بيانه:” هناك مناقشات جارية، للعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي دوري أبطال أفريقيا، بدلا من إقامة النهائي من مباراة واحدة”.