الكاف تصفع زيمبابوي من جديد وتُساعد الخضر!

وجهت الكاف مُراسلة رسمية، لإتحاد الكرة في زيمبابوي، رافضة طلبه القاضي بإستقبال الخضر نهاية الشهر بمدينة “بولاوايو” المحلية.

وأشار الإعلام الزيمبابوي، بأن إتحادية بلده، مُجبرة على تحويل المباراة أمام مُحاربي الصحراء، لأرض جنوب إفريقيا.

ويبقى مُنافس الأفناك، ورغم تلقيه لمُراسلتين من الإتحاد الإفريقي تُجبرانه على اللعب خارج دياره، مُقتنعا بإقامة المُباراة في زيمبابوي.

وفرضت هيئة أحمد أحمد غرامة مالية، على الإتحاد الزيمبابوي، بسبب تأخره في ترسيم الملعب الذي يستقبل مُباراة مُنتخبه أمام الجزائر.