الكاف تضخ 10.8 مليون دولار لدعم الاتحادات الكروية الإفريقية

الرياضة
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الكاف تضخ 10.8 مليون دولار لدعم الاتحادات الكروية الإفريقية
بقلم كريم.تيغرمت

وافقت لجنة الطوارئ، للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، خلال اجتماعها أمس الخميس، على تقديم مساعدات مالية للاتحادات الأعضاء.

وكشف موقع “الكاف”، أنه تقرر توزيع 10.8 مليون دولار، على 54 اتحادا من القارة السمراء، لتخفيف الأعباء المالية على هذه الأخيرة، بعد توقف مختلف المنافسات بسبب جائحة كورونا.

وبهذا ستستفيد خزينة الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، على غرار الإتحادات الإفريقية الأخرى، من مبلغ مالي معتبر.

وتأتي هذه الخطوة من “الكاف”، بعد أسبوعين من اتخاذها قرار صرف مبلغ 3.5 مليون دولار، كمنح للأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية، الخاصة بموسم 2019-2020.


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