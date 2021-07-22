الكاف تضرب مثالا بـ “بونجاح”.. “لاتستلموا أبدا” 

نشر الحساب الرسمي للكاف فيديو خاص للنجم الجزائري “بغداد بونجاح” عندما ضيع ركلة الجزاء أمام “كوت ديفوار” في مباريات الكان لكنه عاد وثأر لنفسه وسجل هدف الفوز بالكأس أمام “السينغال” في النهائي.

وجاء في تغريدة للحساب الرسمي للكاف عبر التويتر: “لا تستلموا أبدا”.

من جهة أخرى، أعلن نادي السد القطري عن حسمه لصفقة الغاني “أندري أيو” الذي سيكون زميلا لـ “بونجاح” أو بديلا له في حال رحيل هذا الأخير.