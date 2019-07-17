الكاف تضع الجزائر في التصنيف الأول لكأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف” عن تصنيف المنتخبات في قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للنسخة المقبلة 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول مع كبار القارة السمراء، حيث جاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنغولا، وسط أفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.