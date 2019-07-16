“الكاف” تضع “الخضر” في التصنيف الأول خلال تصفيات “كان” 2021

أعلن أمسية اليوم الثلاثاء الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون.

وسيكون المنتخب الوطني في التصنيف الأول بمناسبة قرعة التصفيات المقررة يوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: الجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس.

التصنيف الثاني: البنين – الكونغو- الغابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا- النيجر – الرأس الأخضر- جنوب إفريقيا -أوغندا – زيمبابوي.

التصنيف الثالث: أنغولا – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – الطوغو – إفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – زيمبابوي.

التصنيف الرابع : بوروندي – بوتسوانا – جزر القمر – إثيويبيا – أي سواتيني – رواندا – ليسوتو – غينيا الإستوائية.

التصنيف الخامس: التشاد – جيبوتي -غامبيا – ليبيريا – موريشيوس – ساو تومي – جزر السيشل – جنوب السودان.