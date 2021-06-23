الكاف تضع الفاف والأندية الجزائرية في حرج

عادت الكاف لتضع الفاف والأندية الجزائرية في حرج شديد، وذلك بعدما حددت تاريخ الـ15 من شهر أوت القادم، كآخر أجل لاستلام تعداد ومنح الإجازات للفرق التي ستكون معنية بالمُشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفيدرالية.

وجاء هذا القرار، ليُسبب مُشكلا كبيرا لهيئة شرف الدين عمارة، باعتبار أن البطولة الوطنية وفي أحسن الأحوال لن تنتهي سوى بداية شهر أوت، مما لا يترك الوقت الكافي للفرق المُتأهلة للمُنافسات القارية للقيام بالميركاتو الصيفي بشكل طبيعي.

يُذكر بأن موعد نهاية الرابطة المحترفة الأولى، يبقى مجهولا لحد الساعة، خاصة في ظل التزام شبيبة القبائل بكأس الكاف، مما سيجعل الرابطة مُجبرة على تأجيل مُبارياتها في الفترة الحالية.