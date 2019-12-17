“الكاف” تضع “الماجيك” رفقة أساطير الكرة الافريقية

الرياضة
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“الكاف” تضع “الماجيك” رفقة أساطير الكرة الافريقية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق “مجيد بوقرة” ضمن قائمة أفضل اللاعبين الافريقيين لسنة 2010.

الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الثلاثاء التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2010.

التشكيلة ضمت “الماجيك” اضافة الى “وائل جمعة”، “إنياما”،”المحمدي”، “تايوو”، “أحمد حسن”، “بواتينغ”، “أندري أيو”، “دروغبا”، “إيتو” وكذا “أسامواه جيان”.

وعلق حساب “الكاف” على صورة التشكيلة المثالية بتسائل:”2010 كانت سنة مليئة بالنجوم!.. أساطير رصعت تشكيلة الأفضل في افريقيا، كم لاعب منهم ضمن فريق الأفضل على الإطلاق الخاص بك في تاريخ القارة؟”.


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