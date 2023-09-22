“الكاف” تضع المنتخب الوطني في التصنيف الأول لقرعة كان 2023

صنف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، المنتخب الوطني لكرة القدم، في الصنف الأول، من القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشفت “الكاف”، عبر موقعها الرسمي، عن تصنيف المنتخبات الـ24، إلى أربعة مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

وسجل الخضر تواجدهم ضمن المجموعة التصنيف الأول، إلى جانب كل من: السنغال، تونس، مصر، كوت ديفوار، والمغرب

يذكر أنه من المقرر أن تجري قرعة النسخة المقبلة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، يوم 12 أكتوبر المقبل، بأبيدجان.

وجاء تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار، كاملا على النحو التالي:

التصنيف الأول: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر

التصنيف الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، الكونغو الديموقراطية

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية

التصنيف الرابع: موزمبيق، جامبيا، أنجولا، نامبيبيا، تنزانيا، غينيا بيساو.