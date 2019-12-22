الكاف تضع بلايلي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب محلي

تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي ضمن القائمة النهائية، للمرشحين لجائزة “الكاف” لأفضل لاعب محلي.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي عن فائمة تضم ثلاثة أسماء، مرشحة لنيل هذه الجائزة، يتقدمها يوسف بلايلي.

وسينافس لاعب الخضر، على هذه الجائزة، كل من اللاعب المصري طارق حمد، والتونسي، أنيس البدري.

وجاء ترشيح يوسف بلايلي، لنيل هذه الجائزة، نظير ما قدمه الموسم المنصرم بألوان ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي، بتتويجه برابطة أبطال إفريقيا.