الكاف تضع شباب بلوزداد في حرج قبل مواجهة صانداونز

وضعت الكاف، شباب بلوزداد، في موقف حرج، بعد أن حددت موعد مواجهته أمام ماميلودي صانداونز، في الظهيرة، على الأراضي التانزانية.

وقررت الكونفيدرالية الإفريقية، بأن تلعب المُباراة، على الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دار السلام، الثانية بتوقيت الجزائر.

وسيكون أبناء لعقيبة، على موعد مع تحدي ظروف مُناخية صعبة جدا، ما بين درجة الحرارة المُرتفعة والرطوبة العالية.

وسيجد أشبال فرانك دوما، أنفسهم مُطالبين ببذل مجهودات جبارة للصمود أمام عملاق جنوب إفريقيا، المتعود على هذه الأجواء.

يُذكر بأن السياربي، ستلعب في تانزانيا، مُجبرة بعد رفض اللجنة العلمية لإقامة المُباراة في الجزائر، تخوفا من السلالة الجديدة لكورونا.