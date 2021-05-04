الكاف تضع مدوار في ورطة جديدة وتطالب الإتحادات بإنهاء البطولات قبل 30 جوان!

الرياضة
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الكاف تضع مدوار في ورطة جديدة وتطالب الإتحادات بإنهاء البطولات قبل 30 جوان!
بقلم يونس رزيق

يتواجد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أمام تحدي جديد، بعد مطالبة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم من الإتحادات الإفريقية بإنهاء البطولات المحلية قبل تاريخ 30 جوان المقبل.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء ، جميع الاتحادات المحلية، بضرورة إرسال أسماء الفرق التي ستمثل كل دولة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية لموسم 2021-2022 ، بحد أقصى لإرسال الأسماء 30 جوان المقبل.

وستكون الرابطة مطالبة بلعب 19 جولة من البطولة خلال فترة لا تتجاوز شهرين، من أجل إرسال أسماء الأندية التي ستمثل لجزائر في البطولة القارية، إلا أن هذا التحدي سيكون مستحيلا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار إنطلاق منافسة كأس  الرابطة، ومشاركة ثلاث أندية في الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية.


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