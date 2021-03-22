الكاف تعاقب المنتخب التشادي بسبب تدخل الوزارة!

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقصاء المنتخب التشادي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد المنتخب التشادي في المجموعة الأولى رفقة كل من منتخبات مالي، غينيا وناميبيا، حيث يتديل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وجاء استبعاد المنتخب التشادي من المنافسات القارية بسبب تدخل وزارة الشباب والرياضة التشادية، وتعليق إتحاد كرة القدم التشادي.

وقرر الاتحاد الإفريقي إلغاء مباراتي منتخب تشاد أمام ناميبيا ومالي في تصفيات أمم أفريقيا، وأشار كاف إلى أنه وفقاً للمادة 61 و64 من لوائحه، فإن منتخب تشاد يعتبر خاسراً في كلتا المباراتين ضد ناميبيا ومالي.