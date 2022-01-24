الكاف تعاقب المنتخب الجزائري لهذا السبب!

فرض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على المنتخب الجزائري بسبب إجتياح الأنصار لأرضية الميدان. خلال مباراة كوت ديفوار في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الحامسة لبطولة أمم إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الرسمي، توقيع عقوبات بالجملة على المنتخب الجزائري. بعدما ذكر تقرير حكام المباراة أنه فى نهاية مباراة محاربي الصحراء وكوت ديفوار. اجتاح حوالى 40 مشجعًا الملعب ، معظمهم من المدرج الشرقي.

وأشار الاتحاد الأفريقى، فى بيان رسمى على الموقع، إلى أن عدد حراس الأمن لم يكن كافيا للسيطرة على الضجة التى بدأها مشجع جزائرى اقتحم الملعب، كما فرض “كاف” غرامة قدرها 5 آلاف دولار (95 مليون سنتيم) على الاتحاد الجزائرى لكرة القدم بسبب تصرفات أنصار الخضر.

كما أعلن فرض غرامة 10 آلاف دولار على اتحاد كرة القدم الإيفواري لغزو أنصارهم الملعب، منها 5000 مع وقف التنفيذ شريطة ألا تتكرر مثل هذه الحادثة أثناء البطولة.

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وغادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار. بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي. قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54. قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).