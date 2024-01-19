الكاف تعاقب عادل عمروش بـ 8 مباريات وغرامة مالية

عاقبت اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا لـ 8 مباريات كاملة.

كما قررت “الكاف” معاقبة الجزائري عادل عمروس بغرامة مالية قدرها 10 ألاف دولار بعد تصريحاته ضد الجامعة المغربية لكرة القدم.

ويبدو أن تصريحات عمروش، جاءت في صميم و قلب الإتحاد المغربي الذي يملك عدد من المسؤولين في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يبسطون سيطرتهم بطريقة أو اخرى على بعض القرارات في الساحة الكروية الإفريقية.

إلى جانب ذلك، قام الإتحاد التنزاني لكرة القدم بإقالة المدرب عادل عمروش و تعيين المدب حيميد موروكو خليفة له، حيث سيتسلم العارضة الفنية للمنتخب بعد انتهاء عقوبة المدرب السابق لمولودية الجزائر.

كما سيكون في مساعدته جمعة مجوندا، خلفا لعدد من التقنيين الجزائريين.

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