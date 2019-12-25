“الكاف” تعترف لبن العمري في ذكرى عيد ميلاده

يحتفل اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري لفريق الشباب السعودي “جمال بن العمري” بعيد ميلاده ال30 المصادف ل25 ديسمبر 2019.

الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم صورة مركبة لصمام أمان الخضر كُتب عليها:”عيد ميلاد سعيد جمال الدين بن العمري”.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”عيد ميلاد سعيد لمحارب الصحراء جمال الدين بن العمري الذي يُتم اليوم عامه الثلاثين، بطل افريقيا كان له تأثير كبير في حصد لقب كأس أمم افريقيا 2019 للمنتخب الجزائري، نتمنى لكَ عامًا سعيدًا جمال”.

وبهذا يكون الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اعترف لبن العمري بعد ان ابعده عن قائمة المرشحين في جوائز “الكاف” لسنة 2019.