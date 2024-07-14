“الكاف” تعتمد خمسة ملاعب جزائرية لاحتضان مباريات المنافسات الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الملاعب التي تم اعتمادها لاحتضان مباريات منافتسي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية لموسم 2024-2025.

ونشرت “الكاف”، قائمة تضم خمسة ملاعب جزائرية، تم اعتمادها لاحتضان مباريات الأندية الجزائرية المشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.

ويتعلق الأمر بكل من ملعب “5 جويلية”، ملعب “ميلود هدفي”، ملعب “الشهيد حملاوي”، ملعب “نيلسون مانديلا”، ملعب “19 ماي 1956”.

يذكر أن الجزائر ستكون ممثلة بكل من مولودية الجزائري، وشباب بلوزداد، في رابطة أبطال إفريقيا، فيما يشارك شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة، في منافسة كأس الكونفيدرالية.