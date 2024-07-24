“الكاف” تعتمد رسميا ملعب “حسين آيت أحمد”

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بصفة رسمية، ملعب “حسين آيت أحمد”، بعد أيام قليلة من تدشينه.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، عن قرار “الكاف” باعتماد ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وأكدت “الفاف” بأن ملعب “حسين آيت أحمد”، أصبح مؤهلا، لاحتضان جميع المنافسات التي تنظمها “الكاف” و”الفيفا”.

وهنأت “الكاف” وكذلك الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والقائمين على الملعب، على التميز في إنجازه، ما يجعله “واحداً من أفضل الملاعب في قارتنا”، حسب وصف الهيئة الإفريقية.