“الكاف” تعتمد 7 ملاعب جزائرية تحسبا لمباريات الخضر في تصفيات “كان 2027”

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، 7 ملاعب جزائرية، لاحتضان مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، أسماء الملاعب السبعة التي تم اعتمادها من “الكاف”.

وحسب ذات المصدر، تم اعتماد كل من ملعب “5 جويلية”، “ميلود هدفي”، “حسين آيت أحمد”، “علي عمار”، “19 ماي 1956″، “الشهيد حملاوي”، وملعب “نيلسون مانديلا”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض تصفيات “كان 2027″، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات زامبيا، الطوغو وبورندي.