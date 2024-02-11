“الكاف” تعلن اعتماد كرة خاصة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اعتماد كرة جديدة، في نهائي “كان” 2023 الذي سيجمع اليوم الأحد، منتخب البلد المضيف كوت ديفوار، بنيجيريا.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، صوة الكرة التي سيجرى بها نهائي “كان” 2023.

كما أرفقت الهيئة الإفريقية لكرة القدم، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “اصادار خاص “بوكو” كرة خاصة بنهائي “كان” 2023″.

يذكر أن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، والذي سيجمع كوت ديفوار، بمنتخب نيجيريا، مقرر اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، بملعب “الحسن واتارا”.