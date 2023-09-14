“الكاف” تعلن الوقوف دقيقة صمت في نهائي اتحاد العاصمة والأهلي المصري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف، الوقوف دقيقة صمت خلال نهائي كأس السوبر الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بنادي الأهلي المصري.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان له اليوم الخميس، بأن دقيقة صمت، ستكون، ترحما على ضحايا زلزال المغرب، وفيضانات ليبيا.

كما سيتم تعميم دقيقة صمت التي أقرها الكاف، على باقي مباريات رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفديرالية.

يذكر أن نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي سيجمع اتحاد العاصمة، والأهلي المصري، مقرر غذا الجمعة انطقلاقا من الساعة الثامنة ليلا.