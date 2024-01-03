الكاف تعلن انطلاق العد التنازلي لنهائيات أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، عن انطلاق العد التنازلي لبداية نهائيات أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.

وكتبت الكاف، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“: “العد التنازلي لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بدأ الآن”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي هذا الإعلان، بصورة لأبرز النجوم المشاركين في هذه الطبعة من الكان، ممن يحملون الرقم “10”، على غرار الدولي الجزائري سفيان فيغولي.

يذكر أن “الكاف” حددت في وقت سابق، موعد انطلاق نهائيات أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، يوم 13 جانفي الجاري.