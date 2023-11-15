الكاف تعلن انطلاق بيع تذاكر مباريات “كان 2023”

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2023″، المقررة بساحل العاج.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023.

كما نشرت الكاف، الرابط الخاص بالمنصة التي يتم من خلالها حجز وشراء تذاكر المباريات الخاصة بهذه الطبعة من الكان.