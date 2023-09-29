الكاف تعلن تأجيل كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2024

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة ماوتسيبي عن تأجيل بطولة الأمم للاعبين المحليين 2024 بشكل رسمي.

وكشفت قناة “بيان سبورتس” القطرية، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر، أن التأجيل جاء لعد تقدم أي دولة مضيفة للحدث.

ووضعت الجزائر، كاف موتسيبي في موقف محرج بعدما قمات بتنظيم الشان الماضي، كأنه حدث عالمي، وهو الأمر الذي أجبر البلدان الاخرى على عدم المخاطرة بتنظيم الدورة المقبلة لعدم جاهزيتها.

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