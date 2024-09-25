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الرياضة

“الكاف” تعلن تأجيل مباريات دور مجموعات رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية

بقلم فيصل زيان بوزيان
“الكاف” تعلن تأجيل مباريات دور مجموعات رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية
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أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، تأجيل مباريات دور المجموعات لمنافستي رابطة الأبطال و كأس الكونفيدرالية.

بعدما كان من المقرر أن تلعب الجولة الأولى للبطولتين، بداية من 25 أكتوبر القادم.

وأعلنت “الكاف” تأجيل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات رابطة الأبطال و كأس الكونفيدرالية، بحوالى شهر، أي لغاية 26 و 27 نوفمبر، وذلك بسبب برمجة تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان).

وتم تحديد الجولة الثانية للمنافستين القاريتين أيام 6 و7 و8 ديسمبر المقبل، بينما ستلعب الجولة الثالثة بين 13 و15 من الشهر نفسه.

وبرمجت الهيئة القارية الجولة الرابعة أيام 3، 4 و 5 من شهر جانفي 2025. أما الجولة الخامسة فستلعب من 10 إلى 12 جانفي، والجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، بين تاريخ 17 و19 جانفي.

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