الكاف تعلن تنكيس علمها و الدول الأعضاء لمدة 5 أيام حدادا على وفاة عيسى حياتو

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تنكيس علمه والدول الأعضاء، لمدة 5 أيام، حداد على رحيل الرئيس السابق، الكاميروني، عيسى حياتو.

والذي وافته المنية، في وقت سابق من نهار اليوم الخميس، عن عمر ناهز 77 سنة، بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونشرت “الكاف”، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، تعزية الرئيس، باتريس موتسيبي، لعائلة الفقيد، و الشعب الكاميروني، و الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم.

وأوضحت “الكاف” في بيانها، أن إتخاذها خطوة تنكيس علمها بمقرها الكائن، في العاصمة المصرية، القاهرة، لغاية تاريخ 13 أوت المقبل، هو تكريم لمساهمات الراحل في تطوير الكرة الإفريقية.