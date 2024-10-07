“الكاف” تعلن تواريخ مباريات رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن مواعيد إجراء مباريات دور المجموعات لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وأكدت “الكاف” أن مباريات دور المجموعات ستقام بين نوفمبر 2024 وجانفي 2025.

وستلعب مباريات الجولة الأولى يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، فيما ستجرى الجولة الثانية من 6 إلى 8 ديسمبر. أما الجولة الثالثة فستلعب بين 13 و 15 ديسمبر، وتجرى الجولة الرابعة بين 3 و5 جانفي من العام المقبل.

وكشفت “الكاف” أن الجولة الخامسة ستجرى يومي 10 و12 جانفي، ويختتم دور المجموعات بالجولة السادسة يومي 17 و 18 جانفي.

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