“الكاف” تعلن رسميا تطبيق تقنية الفيديو في السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً تطبيق تقنية الفيديو بمباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة في 24 فيفري القادم.

والتي ستجمع بين نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا ونادي مازيمبي الكونغولي بطل مسابقة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الإتحاد الدوليلكرة القدم كان وراء منح الهيئة الإفريقية “الكاف” الضوء الأخضر لتجربة هذه التقنية في ملاعب القارة السمراء.

يذكر أن التقنية تم تجريبها بشكل محدود بداية من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي جرت بالمغرب.

https://twitter.com/CAF_Online/status/965565274291306496/photo/1