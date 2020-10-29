عاجل

الكاف تعلن عن تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

الرياضة
  • -
  • 0
الكاف تعلن عن تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا
بقلم النهار أونلاين

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى.

وكانت المباراة النهائية ستجمع فريق الأهلي المصري، بالفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه: “بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن.. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة”.

كما أعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتى تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجارى 2019-2020.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=911992

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com