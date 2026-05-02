الكاف تعلن مواعيد افتتاح ونهائي وتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) عن المواعيد الرسمية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، في نسخة تاريخية ستُنظم بشكل مشترك بين كينيا، تنزانيا، وأوغندا، تحت شعار “باموجا”.

و حددت الـCAF تاريخ 19 جوان 2027 لإجراء مباراة الافتتاح، بينما ستُقام المباراة النهائية يوم 17 جويلية 2027، في ختام بطولة ينتظر أن تكون من الأكبر في تاريخ المسابقة.

وجاء اعتماد هذه المواعيد خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المنعقد في فانكوفر بكندا، في خطوة رسمية تعزز التحضيرات المبكرة لهذا الحدث القاري الكبير.

كما ستكون نسخة 2027 الأولى من نوعها التي تُنظم بمشاركة ثلاث دول مضيفة، حيث ستتقاسم كل من كينيا، تنزانيا وأوغندا شرف احتضان مباريات البطولة، في مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكروية وتوسيع قاعدة المتابعة الجماهيرية في منطقة شرق إفريقيا.

كما أعلنت الـCAF أنها ستكشف لاحقاً عن الدولة التي ستحتضن مباراة الافتتاح وتلك التي ستستضيف النهائي.

تصفيات قوية بـ48 منتخباً

من جهة أخرى، ينتظر أن تنطلق تصفيات البطولة عبر قرعة رسمية مقررة يوم 19 ماي، بمشاركة 48 منتخباً، من بينها المنتخبات الثلاثة المنظمة التي ضمنت التأهل تلقائياً.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

برنامج التصفيات

ستُلعب التصفيات خلال ثلاث نوافذ دولية للفيفا: الجولة 1 و2: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر

الجولة 3 و4: من 9 إلى 17 نوفمبر

الجولة 5 و6: من 22 إلى 30 مارس2027

عودة تاريخية لشرق إفريقيا

تحمل هذه النسخة طابعاً تاريخياً إضافياً، إذ ستشهد عودة كأس إفريقيا إلى شرق القارة لأول مرة منذ عام 1976، حين استضافت إثيوبيا البطولة.

وبهذا الإعلان، تدخل القارة الإفريقية رسمياً في العد التنازلي لنسخة واعدة، يُتوقع أن تجمع بين التنظيم المشترك والطموحات الرياضية الكبيرة على مستوى المنتخبات والجماهير.