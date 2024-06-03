“الكاف” تعلن موعد انطلاق الطبعة المقبلة لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، عن موعد انطلاق الطبعة المقبلة من منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.

ونشرت “الكاف” بيان، كشفت من خلاله، بأن انطلاق الدوري التمهيدي لمنافستي رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية، سيكون في الفترة ما بين 16 إلى 18 أوت المقبل.

كما قرر الهيئة الإفريقية لكرة القدم، خوض دور المجموعات، لهاتين المنافستين، ما بين شهر أكتوبر وديسمبر، على أن تلعب الأدوار الإقصائية مابين شهر مارس، وماي 2025.

وستكون الجزائر ممثلة، حسب بيان “الكاف”، بفريقين في رابطة أبطال إفريقيا، وفريقين آخرين في منافسة كأس الكونفيدرالية.