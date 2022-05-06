الكاف تعين بن حمزة عضوا في لجنتها الدائمة للشؤون القانونية

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، رئيس الرابطة الجهوية لسعيدة، ياسين بن حمزة، كعضو في لجنته الدائمة للشؤون القانونية.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين ياسين بن حمزة، في اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لدى الكاف.

وثمّنت “الفاف”، تعيين بن حمزة، في هذا المنصب، كون ذلك يقوي من التمثيل الجزائري في هيئات الاتحاد الإفريقي للعبة.

ويشغل ياسين بن حمزة حاليا منصب رئيس الرابطة الجهوية لسعيدة، كما يعد عضوا في الجمعة العامة للفاف.