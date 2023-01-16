الكاف تعين حكما من الغابون لإدارة مباراة الخضر واثيوبيا

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحكم الغابوني بيار أتشو، لإدارة مباراة الجول الثانية من الشان، بين الجزائر واثيوبيا.

وسيُدير الحكم بيار أتشو، هذه المواجهة بمساعدة مواطنه بوريس ديتسوغا، بالإضافة لأبليميرو دوس ريس من مونتينيغرو.

كما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم موسيى ديارا، من جزر موريس، كحكم رابع في هذه المباراة.

يذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين، يواجه نظيره الإثيوبي، غدا الثلاثاء، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.