الكاف تعين حكما من الغابون لإدارة مواجهة الخضر وأوغندا

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حكما من الغابون، لإدارة مباراة المنتخب الوطني، وأوغندا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كان 2023.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تم تكليف الحكم الغابوني بيارغيسليان أتشو، بإدارة هذه المباراة المقررة يوم 18 جوان، بالكاميرون.

كما سيدير الحكم بيار أتشو، هذا اللقاء، بمساعدة الأنغولي جارسون دوس سانتوس، والغابوني بوريس مارتيس ديتسوغا، بالإضافة للغابوني الآخر باتريس مبيام، كحكم رابع.

ومن جهة أخرى اختارت “الكاف”، تعيين الكونغولي جون ديدي ماسمبا مالونغا، كمحافظ في هذه المباراة.