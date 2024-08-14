الكاف تعين حكما من غينيا الإستوائية لإدارة مباراة مولودية الجزائر وواتنغا

عينت الكاف ثلاثي تحكيم من غينيا الاستوائية الذي سيقودهم خوسي نغيما أونو أونو اسانوغو لإدارة مباراة نادي واتنغا الليبيري ومولودية الجزائر.

وستجري المباراة يوم الأحد القادم بالجزائر العاصمة لحساب ذهاب الدور الأول لرابطة أبطال إفريقيا.

وقالت أن الحكم خوسي نغيما اسانغونو سيساعده مواطنيه خوسي أنطونيو إيكو وكارلوس الونغو ندونغ والحكم الرابع الكاميروني أنطوان ماكس ديبادوكس ايفا ايسوما.

وبرمجت، الكاف لقاء الذهاب بالعاصمة الجزائر بدلا عن مونروفيا بطلب من ممثل الكرة الليبرية فيما تلعب مواجهة الإياب بين يومي 23 و 24 أوت بنفس الملعب.

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