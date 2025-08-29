“الكاف” تعين حكمين جزائريين ضمن طاقم تحكيم المباراة الترتيبية لـ”الشان”

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حكمين جزائريين، ضمن طاقم التحكيم المعني بادارة المباراة الترتيبية لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين كل من لحلو بن براهم، وعادل عبان، ضمن الطاقم المعني بادارة هذه المباراة الترتيبية من بطولة “الشان”.

وكما أوضح ذات المصدر، بأن الحكم عادل عبان، سيكون مساعد أول للحكم الرئيسي، فبما أوكلت مهمة تقنية “الفار”، للحكم لحلو بن براهم.

يذكر أن المباراة الترتيبية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، ستجمع بين منتخبي السودان، والسنغال، لتحديد صاحب المركز الثالث في هذه البطولة.