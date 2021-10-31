الكاف تعين طاقما تحكيميا جزائري لإدارة قمة تصفيات المونديال

قررت الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة لقاء منتخب نيجيريا أمام منتخب الراس الأخضر.

كما ضبطت الكاف موعد إجراء الموقعة القوية يوم 16 نوفمبر القادم لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

وسيدير المباراة كل من الحكم الدولي مصطفى غربال بمساعدة الثنائي قوراري مقران و زرهوني عباس.

يذكر، أن منتخب نيجيريا يتصدر المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب جزر الراس الأخضر.

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