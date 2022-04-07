الكاف تعيّن حكم مغربي لإدارة لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف

عيّنت لجنة تنظيم مباريات رابطة أبطال افريقيا الحكم المغربي رضوان جيد ليكون حكما لمباراة الاياب التي ستلعب بين الترجي التونسي ووفاق سطيف.

كما ذكرت الكاف. أنه تم تعيين الحكم لحسن أزكاو، مساعدا أول ومصطفى أكرداد مساعدا ثانيا، وسمير الكزاز حكما رابعا.

وعن إدارة غرفة الـ var فسيكون عنها الحكم عادل فاروق مسؤولا عنها بمساعدة زكرياء برينسي، وعماد الفوس، منسقا عاما، ونجيب بربال مسؤولا أمنيا.

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