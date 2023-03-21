الكاف تغير موعد مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي

قرّر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موعد لقاء شباب بلوزداد و الترجي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا إلى موعد جديد.

وقال الإتحاد الإفريقي حسب الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفايسبوك. أن المباراة ستلعب يوم الفاتح أفريل 2023 بملعب رادس بتونس بدل من 31 مارس.

ويسعى المدرب نبيل الكوكي و لاعبيه للفوز أمام نادي المشكخة في المباراة المقبلة، لاحتلال المرتبة الأولى ومقابلة الفرق من الصنف الثاني.

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