الكاف تفتح باب الترشح لمنافستين هامتين

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لإحتضان منافستي هامتين.

وهما الترشح لإحتضان رابطة أبطال إفريقيا 2023 للسيدات، بالإضافة للترشح لإحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.

وحسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى تحديد تاريخ 6 ماي المقبل كآخر موعد لإستقبال طلبات الترشح.

وشددت أعلى هيئة كروية في إفريقيا “الكاف”، في بيانها، على ضرورة أن تحتوي الملفات المقدمة من طرف الدول الراغبة في الترشح للفوز بشرف إحتضان هاتين المنافستين على:

توفر الملاعب المحتضنة للمباريات ومراكز التدريبات، مواقع الإقامة، وسائل النقل.