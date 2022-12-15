الكاف تفتح مسابقة تصميم مجسّم البطولة الإفريقية بين المدارس

أعلنت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” عن فتح مسابقة ارسم مجسّم البطولة الإفريقية بين المدارس المقرّرة من 7 إلى 9 أفريقيا 2023.

ونقلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، اليوم الخميس، بيان الهيئة الإفريقية مع الكشف عن شروط المتسابقين للفوز بالمسابقة.

كما قالت أن الهدف من تصميم الكأس هو منحه للفائز في النسخة الأولى للعرس الكروي الإفريقي الذي يخص المدارس.

كما ارفقت ورقة طريق لإرشاد المنافسين التي يجب أن يتبعها المتقدمون الراغبون في تقديم المقترحات الخاصة بهم.

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