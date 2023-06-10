الكاف تفتخر بإنجاز محرز مع مانشستر سيتي

هنّأت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، الدولي الجزائري رياض محرز بعد تتويج رفقة مانشستر سيتي بلقب رابطة أبطال أوروبا على حساب انتر ميلان.

وقالت الكاف عبر الصفحة الرسمية لها، على تويتر، اليوم السبت “أوقات تألق عيد و أفراح يا من هو للجزائر الروح و الراح”.

كما أضافت الكاف “رياض محرز على قمة الكون اليوم لأقدامه التي لا تخطو إلا سحرا”.

وأصبح اللاعب الجزائري عنوانا للكرة الإفريقية وفخر لها، بعد تتويج ثاني لاعب بها بعد اسطورة الثمانينات رابح ماجر.

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